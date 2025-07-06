Minik Dansçılar Herkesi Duygulandırdı

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Mersin’de yıl boyunca eğitim alan çocuklar ve gençler, düzenlenen yıl sonu gösterisinde sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, minik dansçılar sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı.

Zumba, klasik bale ve jazz dansı gösterilerinin sahnelendiği programda, küçükler ve gençler kategorisindeki dansçılar, aylar süren hazırlıkların ardından sahneye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Enerjileri ve özgüvenleriyle dikkat çeken çocuklar, ailelerine gurur dolu anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Dans Federasyonu Dans Antrenörü ve Dans Hakemi İlknur Canberk, "Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakırken, velilerimizin bizlere duyduğu güven, sabır ve anlayış bu süreci daha da güzelleştirdi. Hazırlık sürecinde velilerimizin sergilediği iş birliği, çocuklarımızın sahnede özgüvenle yer almasına büyük katkı sağladı. Güler yüzünüz ve sevginiz bizlere güç verdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.







Kaynak: AA