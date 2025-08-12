Papara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen Çekin

Papara’nın en büyük rakiplerinden biri olan Popy Para, tüm hizmetlerini durdurdu. Müşterilere bakiyelerini çekmeleri için uyarı yapılırken, şirketten kapanma gerekçesine dair resmi bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme:
Papara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen Çekin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de dijital cüzdan pazarında Papara’nın önemli rakiplerinden biri olarak bilinen Popy Para, tüm hizmetlerini durdurma kararı aldı. Şirket, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, cüzdanlarındaki bakiyeleri en kısa sürede çekmeleri gerektiğini iletti.

Bir süredir faaliyetlerini sürdüren ve özellikle harcamalar sonrası sunduğu cashback (geri ödeme) avantajlarıyla dikkat çeken Popy Para, kısa süre önce kapsamlı bir bakım çalışmasına gireceğini duyurmuştu. Ancak bugün mobil uygulama üzerinden yapılan yeni açıklamada, tüm hizmetlerin tamamen sonlandırıldığı bildirildi.

Papara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen Çekin - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Popy Para’nın internet sitesinde halen "kapsamlı bakım çalışması" ifadesi yer alsa da, mobil uygulama bildiriminde hizmetlerin sona erdiği net olarak belirtildi. Şirketten, kapanma kararının gerekçesine dair resmi bir açıklama gelmedi.

MÜŞTERİLERE "HESABINIZDAKİ PARAYI ÇEKİN" BİLDİRİMİ

Uygulama üzerinden yapılan duyuruda, kullanıcıların mevcut bakiyelerini en kısa sürede çekmeleri istendi. Bu çağrı, hem uygulama hem de internet sitesi üzerinden yinelendi. Popy Para, Türkiye’de dijital ödeme sistemleri alanında Papara ile rekabet eden önemli markalardan biri olarak, birkaç yıldır faaliyet gösteriyordu.

Papara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen Çekin - Resim : 2

İşte Popy Para kullanıcılarına gönderilen bildirim:

Sevgili üyelerimiz,
12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini KapatıyorDev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini KapatıyorEkonomi

Okul Ödemelerinde Velilere Nefes Aldıracak Gelişme: Bankalar Kredi Kartıyla Faizsiz ve Ek Taksit Fırsatlarını BaşlattıOkul Ödemelerinde Velilere Nefes Aldıracak Gelişme: Bankalar Kredi Kartıyla Faizsiz ve Ek Taksit Fırsatlarını BaşlattıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Papara Para
Son Güncelleme:
Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı
Göztepe’nin Kasası Dolup Taşacak: Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam, Süper Lig Tarihine Geçecek Bonservis Ve Romulo Transferinde Anlaşma Tamam
Galatasaray Fernando Muslera'nın Veliahtını Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Portekizli Eldivene İmzayı Attırdı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Uzmanlardan Yaz Uyarısı: Klimayı Bu Saatlerde Çalıştırmayın Uzmanlardan Yaz Uyarısı: Klimayı Bu Saatlerde Çalıştırmayın
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu