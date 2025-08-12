Papara ile Yarışıyordu! Tüm Müşterilerine Mesaj Gitti: Hesaptaki Paranızı Hemen Çekin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de dijital cüzdan pazarında Papara’nın önemli rakiplerinden biri olarak bilinen Popy Para, tüm hizmetlerini durdurma kararı aldı. Şirket, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, cüzdanlarındaki bakiyeleri en kısa sürede çekmeleri gerektiğini iletti.

Bir süredir faaliyetlerini sürdüren ve özellikle harcamalar sonrası sunduğu cashback (geri ödeme) avantajlarıyla dikkat çeken Popy Para, kısa süre önce kapsamlı bir bakım çalışmasına gireceğini duyurmuştu. Ancak bugün mobil uygulama üzerinden yapılan yeni açıklamada, tüm hizmetlerin tamamen sonlandırıldığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Popy Para’nın internet sitesinde halen "kapsamlı bakım çalışması" ifadesi yer alsa da, mobil uygulama bildiriminde hizmetlerin sona erdiği net olarak belirtildi. Şirketten, kapanma kararının gerekçesine dair resmi bir açıklama gelmedi.

MÜŞTERİLERE "HESABINIZDAKİ PARAYI ÇEKİN" BİLDİRİMİ

Uygulama üzerinden yapılan duyuruda, kullanıcıların mevcut bakiyelerini en kısa sürede çekmeleri istendi. Bu çağrı, hem uygulama hem de internet sitesi üzerinden yinelendi. Popy Para, Türkiye’de dijital ödeme sistemleri alanında Papara ile rekabet eden önemli markalardan biri olarak, birkaç yıldır faaliyet gösteriyordu.

İşte Popy Para kullanıcılarına gönderilen bildirim:

Sevgili üyelerimiz,

12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi