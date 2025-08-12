Uzmanlardan Yaz Uyarısı: Klimayı Bu Saatlerde Çalıştırmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, günün en yoğun enerji tüketimi 16.00 ile 20.00 saatleri arasında yaşanıyor. Bu zaman diliminde klimayı çalıştırmak, hem elektrik şebekesindeki yükü artırıyor hem de tüketicinin daha yüksek tarifeden ücret ödemesine neden oluyor. Bu nedenle, serinleme ihtiyacını bu saatler dışında karşılamak, faturada önemli ölçüde tasarruf sağlayabiliyor.

KLİMA TÜRLERİ ELEKTRİK FATURASINI ETKİLİYOR

Klimaların harcadığı enerji, türüne ve kapasitesine göre değişkenlik gösteriyor. Merkezi sistemler saatte ortalama 3000-3500 watt tüketirken, pencere tipi üniteler 900-1440 watt aralığında çalışıyor. Taşınabilir klimalar ise 2900-4100 watt ile listenin en yüksek tüketicileri arasında yer alıyor. Bu rakamlar, klimanın tek başına evdeki enerji tüketiminin büyük kısmını oluşturduğunu ortaya koyuyor.

ALTERNATİF SERİNLEME YÖNLEMLERİ ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, serinleme ihtiyacını sadece klimaya bağlamamak gerektiğini hatırlatıyor. Tavan vantilatörleri, düşük enerjiyle havayı dolaştırarak etkili bir serinlik sağlıyor. Ayrıca, güneş alan pencerelerde perdelerin veya panjurların kapalı tutulması, iç mekan sıcaklığını birkaç derece düşürebiliyor.

ECO MODU İLE TASARRUF MÜMKÜN

Klima üreticileri, cihazların “ECO” modunda çalıştırılmasının enerji tüketimini ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor. Bu mod, kompresörün daha az çalışmasını sağlayarak ortamı düşük enerjiyle soğutuyor. Akıllı termostatlar ise evde kimse yokken sıcaklığı otomatik ayarlayarak gereksiz enerji kullanımını önlüyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE DESTEKLENEBİLİR

Enerji verimliliğini artırmak isteyenler için güneş panelleri de önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Paneller, özellikle güneşli yaz günlerinde klimanın ihtiyacının bir bölümünü karşılayarak elektrik maliyetlerini azaltabiliyor. Ayrıca doğru klima seçimi de tasarrufun kilit noktalarından biri. Küçük alanlarda pencere tipi klimalar yeterli olurken, geniş evlerde merkezi sistemler daha dengeli bir iklimlendirme sağlıyor.

