ABD’de Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Belli Oldu

ABD’de temmuz ayı enflasyonu açıklandı. TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile öngörülerin altında arttı.

ABD’de tüketici enflasyonu, mobilya, beyaz eşya, oyuncak ve giyim gibi ithal ürünlerin fiyatlarını artıran tarifelere rağmen temmuz ayında hızını korudu. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Piyasa beklentisi bu oranın yüzde 2,8’e yükselmesi yönündeydi.

Aylık bazda ise TÜFE, beklentilere paralel olarak yüzde 0,2 artış gösterdi. Haziran ayında aylık artış yüzde 0,3 seviyesindeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Analistlerin tahminleri de aynı seviyedeydi.

FED’DEN TEMKİNLİ MESAJ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, "Enflasyon risklerine karşı temkinli olmak için ılımlı kısıtlayıcı bir duruş uygun" ifadelerini kullandı. Powell, enflasyonun 0,3-0,4 puanının tarifelerden kaynaklandığını belirtti.

FİYATLARDA SEKTÖREL DEĞİŞİM

Enerji fiyatları: Aylık yüzde -1,1, yıllık yüzde -1,6

Gıda fiyatları: Aylık değişmedi, yıllık yüzde +2,9

Reel ortalama haftalık kazançlar: Aylık yüzde +0,4

Açıklanan verilerin ardından ABD borsaları yükselişe geçti, spot altın fiyatları ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

