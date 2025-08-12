Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Lavantanın bakımı zahmetsiz olsa da, gösterişli ve sağlıklı kalabilmesi için doğru besin dengesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan bahçıvan Stephanie LeBlanc, “Kompostlanmış gübre, solucan gübresi ve kemik unu, lavanta için ideal seçeneklerdir. Bu organik karışımlar hem toprağı iyileştirir hem de bitkinin ihtiyacı olan besinleri dengeli şekilde sunar” diyor.

MUTFAK ATIKLARIYLA DOĞAL GÜBRE YÖNTEMİ

LeBlanc’a göre lavanta, mutfakta çöpe giden birçok gıda atığından da fayda sağlayabiliyor. Havuç sapları, marul yaprakları, kuru yapraklar ve çim kırpıntıları kompost kutusunda birleşerek zengin bir gübreye dönüşüyor. Ancak içlerinde en etkili olanı muz kabuğu. Yüksek potasyum oranıyla çiçeklenmeyi destekleyen muz kabukları, lavantanın kök bölgesine yerleştirildiğinde doğal bir büyüme desteği sağlıyor.

EVDE HAZIRLANABİLEN ÖZEL GÜBRE TARİFİ

LeBlanc, lavantanın çiçeklenmesini artırırken toprağın yapısını da güçlendiren özel bir karışım öneriyor:

4 litre su

1 yemek kaşığı Epsom tuzu

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı balık emülsiyonu

Tüm malzemeler bir kovada karıştırılıyor ve elde edilen çözelti doğrudan lavantanın kök kısmına dökülüyor. Karışımın yapraklara temas etmemesi önemli. İşlem sonrası bitki sade suyla sulanarak gübrenin etkisi artırılıyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, lavantaların hem koku hem de görünüm açısından en verimli dönemine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi