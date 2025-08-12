Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı

Bahçesinde lavanta yetiştirenler için uzmanlardan hem ekonomik hem de etkili bir öneri geldi. Sadece mutfak atıklarını kullanarak hazırlanan bu basit gübre, lavantaların daha gür, sağlıklı ve yoğun çiçekli olmasını sağlıyor.

Son Güncelleme:
Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Lavantanın bakımı zahmetsiz olsa da, gösterişli ve sağlıklı kalabilmesi için doğru besin dengesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan bahçıvan Stephanie LeBlanc, “Kompostlanmış gübre, solucan gübresi ve kemik unu, lavanta için ideal seçeneklerdir. Bu organik karışımlar hem toprağı iyileştirir hem de bitkinin ihtiyacı olan besinleri dengeli şekilde sunar” diyor.

Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı - Resim : 1

MUTFAK ATIKLARIYLA DOĞAL GÜBRE YÖNTEMİ

LeBlanc’a göre lavanta, mutfakta çöpe giden birçok gıda atığından da fayda sağlayabiliyor. Havuç sapları, marul yaprakları, kuru yapraklar ve çim kırpıntıları kompost kutusunda birleşerek zengin bir gübreye dönüşüyor. Ancak içlerinde en etkili olanı muz kabuğu. Yüksek potasyum oranıyla çiçeklenmeyi destekleyen muz kabukları, lavantanın kök bölgesine yerleştirildiğinde doğal bir büyüme desteği sağlıyor.

Çiçeklerinizi Coşturacak Sır Mutfağınızda Saklı! Uzman Bahçıvan Özel Tarifle Açıkladı - Resim : 2

EVDE HAZIRLANABİLEN ÖZEL GÜBRE TARİFİ

LeBlanc, lavantanın çiçeklenmesini artırırken toprağın yapısını da güçlendiren özel bir karışım öneriyor:

4 litre su

1 yemek kaşığı Epsom tuzu

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı balık emülsiyonu

Tüm malzemeler bir kovada karıştırılıyor ve elde edilen çözelti doğrudan lavantanın kök kısmına dökülüyor. Karışımın yapraklara temas etmemesi önemli. İşlem sonrası bitki sade suyla sulanarak gübrenin etkisi artırılıyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, lavantaların hem koku hem de görünüm açısından en verimli dönemine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Mevduat Faizleri Düşüşte: 200 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?Mevduat Faizleri Düşüşte: 200 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?Ekonomi

Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan SatılıyorNe Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan SatılıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çiçek Hasat
Son Güncelleme:
ABD’de Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Belli Oldu ABD’de Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Belli Oldu!
Aman Dikkat: O İlimiz Resmen Kavrulacak! Meteoroloji Tek Tek Açıkladı, O Tarihte Termometreler 44 Dereceyi Görecek Meteoroloji Tarih Verdi, 44 Dereceyi Görecek
Yurt Dışına Tatile Gidecekler Dikkat! O Ülkede Sakın Bunu Yapmayın! 852 Bin TL Cezası Var Yurt Dışına Tatile Gidecekler Dikkat! O Ülkede Sakın Bunu Yapmayın! 852 Bin TL Cezası Var
Galatasaray Fernando Muslera'nın Veliahtını Buldu! Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Portekizli Eldivene İmzayı Attırdı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Dursun Özbek 40 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu Hükümetin Memur ve Emekli İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu