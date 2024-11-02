Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim! Ortalık Karışacak

Kızılcık Şerbeti her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ederken, diziye yeni bir karakterin katılacağı iddia edildi. Geçen günlerde çıkan haberlere göre, diziden iki oyuncunun ayrılacağı öğrenilmişti.

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Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim! Ortalık Karışacak

Ekranların fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nde kadroya sürpriz bir ismin daha dahil olacağı iddia edildi. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, daha önce iki ismin kadrodan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Her bölümü seyircisini ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti’nde dizinin kadrosundan Heves’e hayat veren Şebnem Dönmez, ardından da Giray’ı canlandıran Kaan Taşaner'ın ayrılacağı öğrenilmişti.

Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim! Ortalık Karışacak - Resim : 1

Ayrılık haberlerinin ardından bu kez yeni transfer haberi geldi. Dizinin kadrosuna Halime karakterinin dahil olacağı ve bu karakterin dahil olmasıyla adeta ortalığın karışacağı öne sürüldü.

Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz İsim! Ortalık Karışacak - Resim : 2

Rolü usta oyuncu Güneş Hayat’ın canlandıracağı öğrenildi.

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