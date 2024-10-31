Yılmaz Güney'in Gençliğinde Yazdığı Öykü Ortaya Çıktı

Yılmaz Güney’e ait olduğu bugüne kadar bilinmeyen, Yılmaz Güney’in kitapları içinde yayınlanmamış bir öyküsü gün yüzüne çıktı.

Edirne’de yaşayan, amatör araştırmacı Hakan Meriç, Yılmaz Güney’in 19 yaşındayken yazdığı “Hıltan” isimli öyküyü paylaştı. guneykultursanat.org’un aktardığına göre Meriç söz konusu öyküyü Güney dergisine gönderdi. Öykünün Yılmaz Güney’e ait olduğunu tespit edildi.

"Hiltan" isimli öykünün 1956 yılında Yılmaz Pütün ismiyle yayımlandığı ortaya çıktı. Öykünün “Seçilmiş Hikâyeler Dergisi”nin Cilt 12, sayı 59’da yer aldığı belirlendi.

Kaynak: Guneykultursanat.org