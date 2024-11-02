Andy Warhol Sergisinde Milyonluk Soygun: Kraliçe 2. Elizabeth’i Çaldılar!

Hollanda'nın Kuzey Brabant bölgesindeki MPV Galerisi’nde dün sanatçı Andy Wahol’a ait iki eser çalındı. Galerinin sahibi Mark Peet Visser, hırsızların 1985 yılında Warhol tarafından yapılan ve o dönemde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Svaziland kraliçelerinin portrelerini içeren 'Reigning Queens' adlı seriden dört eseri çalmaya çalıştıklarını ifade etti.

İKİ ESERİ SOKAKTA BIRAKTILAR

Hırsızların olay yerinden bir araçla kaçtığı, aslında dört sanat eserini çalmak istedikleri ancak iki eseri araçlarına sığdıramadıkları için sokakta bıraktıkları belirtildi. Çalınan eserler arasında Kraliçe 2’inci Elizabeth ve Danimarka'nın eski Kraliçesi 2’inci Margrethe’ın tabloları bulunuyor.

KRALİÇE II. ELİZABETH’İN PORTRESİ 850.000 DOLARA SATILMIŞTI

Andy Warhol’un Kraliçe II. Elizabeth portresi, Toronto'daki Heffel müzayede evinin sonbahar akşam satışında 850.000 dolara satılmıştı.

Kaynak: DHA