Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Ediyor

Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şok edici bir iddia gündeme geldi. Dizinin popüler karakterleri Giray ve Heves’in projeden ayrılacağı iddia edildi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Ediyor

Gold Film tarafından yapımı üstlenilen Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamı izleyicileriyle buluşuyor. Dün akşam yayınlanan 73. bölümde yaşanan gelişmeler, diziye olan ilgiyi artırdı. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin de yer aldığı dizide, Giray ve Heves karakterlerine yönelik ayrılık haberi dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Ediyor - Resim : 1

Gazeteci Birsen Altuntaş, Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner’in canlandırdığı Heves ve Giray karakterlerinin diziden ayrılacağını duyurdu. Giray ile Heves’in ilişkisinin izleyicilerden olumsuz tepkiler aldığına dikkat çeken Altuntaş, bu durumun iki karakterin diziden veda etmesine neden olacağını belirtti.

Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Ayrılık! 2 Oyuncu Diziye Veda Ediyor - Resim : 2

Ancak, Giray ve Heves’in diziden neden ayrılacağına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yapım ekibinden, her iki oyuncunun ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Üvey anne Heves ile Giray’ın yasak bir ilişki yaşamasının ve bu aşk sahnelerinin tepki görmesinin, karakterlerin diziden ayrılmasının başlıca sebepleri olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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