MasterChef Türkiye'nin Sevilen İsmi Ayşe Ekiz, O Belediye Başkanıyla Görüştü

MasterChef Türkiye'den vedası gündem olan Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan iş teklifi almıştı. Haftalar sonra Ekiz ve Köksal bir araya geldi. Fakat Ayşe Ekiz'in iş teklifine ne cevap verdiği halen bilinmiyor.

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MasterChef Türkiye'nin Sevilen İsmi Ayşe Ekiz, O Belediye Başkanıyla Görüştü

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin bu sezon yarışmacılarından olan ve vedası duygulandıran Ayşe Ekiz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan Ekiz'e iş teklifi gelmiş ve Köksal, Belediye bünyesindeki Gastronomi Birimine Ayşe Ekiz'i davet etmişti.

MasterChef Türkiye'nin Sevilen İsmi Ayşe Ekiz, O Belediye Başkanıyla Görüştü - Resim : 1

Köksal, “Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir” demişti.

MasterChef Türkiye'nin Sevilen İsmi Ayşe Ekiz, O Belediye Başkanıyla Görüştü - Resim : 2

Bu davetin ve teklifin ardından ise Ayşe Ekiz, Belediye Başkanı Burcu Köksal'la görüştü. Köksal, “Masterchef Türkiye 2024’te Afyonkarahisar’ı gururlandıran Ayşe Ekiz’e nazik ziyaretleri ve şehrimizin değerlerini tanıttığı için teşekkür ediyorum” dedi. Henüz Ekiz'in belediye başkanının teklifine ne cevap verdiği bilinmiyor.

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