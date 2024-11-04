Aşkları Dizi Setinde Başlamıştı... Ünlü Çiftin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Kuruluş Osman dizisinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Buse Arslan ve Çağrı Şensoy çifti bebek bekliyor. Bolu’da, magazin gündemine oturan görkemli bir kır düğünüyle evlenen çift, müjdeli haberi geçen ay yakınlarıyla paylaşmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hamileliğinin 4. ayına giren ünlü oyuncu Buse Arslan’ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Arslan ile Şensoy çifti, ilk bebeklerinin kız olduğunu yakınlarıyla paylaştı. Haber, çiftin yakın çevresinde büyük sevinç yarattı.