Fenomen Diziye Sürpriz Transfer... Bir Oyuncu Daha 'Teşkilat'a Katıldı!

TRT1'in fenomen dizisi "Teşkilat" beşinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’ın başrollerini paylaştığı dizi, pazar akşamları izleyicisiyle buluşurken, reytinglerde de kanalın yüzünü güldürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizinin ekibine bir oyuncu daha dahil oldu.

NESLİHAN'IN ARKADAŞI 'FÜSUN'

İstihbarat teşkilatının başarılarını anlatan dizide “Füsun” karakterini Semiha Bezek canlandırıyor. Füsun, dizide Neslihan’ın üniversiteden ev arkadaşı rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.