Dizi Setinde Başlayan Aşkta Bebek Müjdesi!

Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın setinde tanışıp geçen yıl evlenen Buse Arslan-Çağrı Şensoy çifti, evliliklerinde bir seneyi devirmelerinin ardından bebek heyecanı yaşıyor. Buse Arslan'ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

Dizi Setinde Başlayan Aşkta Bebek Müjdesi!

Bu yaz birçok ünlüden art arda bebek haberi gelirken bir müjdeli haber de Kuruluş Osman dizisinin oyuncularından geldi. Buse Arslan ve Çağrı Şensoy, geçen yıl temmuz ayında Bolu’da dünyaevine girdi. Bir yıldır evli olan ünlü çift, bebek beklediklerini duyurdu.

Dizi Setinde Başlayan Aşkta Bebek Müjdesi! - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu Buse Arslan üç aylık hamile. Aygül Hatun’a hayat verdiği Kuruluş Osman’dan 2 sezon önce ayrılan Buse Arslan ile dizide Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy’un bebeklerinin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Dizi Setinde Başlayan Aşkta Bebek Müjdesi! - Resim : 2

Ünlü oyuncu çift, şu an için sosyal medyadan bir paylaşım yapmazken, haberi önce yakınlarıyla paylaştıkları öğrenildi.

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