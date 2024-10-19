MasterChef Yarışmacıları Birbirine Girdi! Tehdit Mesajları Ortalığı Karıştırdı

MasterChef Türkiye'de Mavi Takım'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Hakan, 3. eleme adayı olarak Nigar'ın adayı söyledi. Geçtiğimiz günlerde kural ihlali yaptığı için Hakan'dan tepki gören Nigar'ı potaya gönderen Hakan ise tepki çekmişti.

Hakan, "Şöyle bir durum var, artık birbirimizle olan sorunlar geçmişten gelen bir şeyler var, şöyle tarttığı zaman burada kaybedilebilir kazanılabilir ama doğru yoldan sapmamak gerektiğini düşünüyorum; Nigar abla demek istiyorum" demişti.

EŞİNİN TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ!

Duygusal anlar yaşayan Nigar, gözyaşlarını tutamazken Hakan'ın gülerek izlemesi seyircileri kızdırmıştı ve birçok eleştiri almıştı. Hakan ise sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı. Hakan, yaptığı açıklamada Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini söyledi.

NİGAR MESAJI YAYIMLADI

Bu açıklamanın ardından da Nigar, eşinin Hakan'a attığı mesajı sosyal medya hesabında yayınladı. Mesajda sadece "Merhaba ben Nigar'ın kocasıyım. Sen benim iki tane genç kızımı ağlattın. Seni asla unutmayacağım" yazdığı görüldü. Nigar ise, "İnsanların karısını TV karşısında rencide ederek bu duruma getiremezsiniz. Kim olsa aynısını hatta daha beterini yapardı. Çizgimizden çıkmadan yarışmaya çalıştıkça insanları kışkırttı. İddialarını kanıtlamazsa mahkemede derdini anlatsın" dedi.