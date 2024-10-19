Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli!

Eylül ayında yurtdışında kıydıkları nikahla dünya evine giren Pınar Deniz’le Kaan Yıldırım çifti anne baba olmaya hazırlanıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre ünlü çiftin bekledikleri bebeğin cinsiyeti erkek.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli!

Son olarak Yargı dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir nikahla evlendi.

YURT DIŞINDA SADE NİKAH...

İkilinin yurt dışında kıyılan nikahına yakın dostları katıldı. Çift, merasimden sonra bu özel günü davetlilerle akşam yemeği yiyerek kutladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli! - Resim : 1

PINAR DENİZ’İN AİLESİNİN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bebek bekledikleri öğrenilen çiftin nikahında Pınar Deniz’in ailesinin olmaması gözlerden kaçmamıştı. Sonrasında ise gerçek ortaya çıkmış ve ailenin vize sorunu yaşadığı bu nedenle nikaha gelemedikleri öğrenilmişti.

Deniz ile Yıldırım düğüne gelemeyen ailesi için bir yemek organize etti. Yemek öncesi kayınpederi ile kebap hazırlığı yapan Yıldırım, fotoğrafına “Kebap bizim işimiz” notuyla paylaştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli! - Resim : 2

HAYRANLARI CİNSİYET KONUSUNDA HEMFİKİR

Öte yandan 17 Eylül’de mutluluğa evet diyen Yıldırım ile Deniz, şimdilerde bebeklerini kucaklarına alacak günü bekliyor. Ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti ise hayranları tarafından merak ediliyor. Yapılan tahminler bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu yönünde.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli! - Resim : 3

BİRSEN ALTUNTAŞ DA DESTEKLEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili yazdığı yazıda “Benim de tahminim, kulağıma gelen bilgiler bu yönde…” diye yazdı ancak çiftten şimdilik net bir açıklama gelmedi.

Hayranları da bebeğin erkek olduğu konusunda hemfikir. Sosyal medyada “Kesin erkek, Pınar daha da güzelleşti” , “Küçük Kaan olacak” , “Erkek bence” tarzında yorumlar yapılıyor.

MAVİ KALPLİ PAYLAŞIM

Çiftin son olarak paylaştıkları karede mavi kalp seçmesi, 'Erkek bebek geliyor' şeklinde yorumlandı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Bebeklerinin Cinsiyeti Belli! - Resim : 4

Pınar Deniz'den Podyumda Bebeğiyle İlk PozPınar Deniz'den Podyumda Bebeğiyle İlk PozMagazin
Pınar Deniz-Kaan Yıldırım Çiftinden İlk 'Bebek' AçıklamasıPınar Deniz-Kaan Yıldırım Çiftinden İlk 'Bebek' AçıklamasıMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

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