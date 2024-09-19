Pınar Deniz-Kaan Yıldırım Çiftinden İlk 'Bebek' Açıklaması

Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ilk kez 'bebek' açıklaması yaptı. Pınar Deniz, "Yakında anne ve baba olacaksınız. Neler hissediyorsunuz?” sorusuna, "Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz" yanıtını verdi.

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Pınar Deniz-Kaan Yıldırım Çiftinden İlk 'Bebek' Açıklaması

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün İtalya'nın aşıklar şehri Roma'da evlendi. Nikah sonrası Türkiye'ye dönen çift, merak edilen 'bebek' sorusuna cevap verdi.

Pınar Deniz, “Çok seromoni sevmediğimiz için, yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Çok hızlı bir kararla en müsait yer Roma olduğu için ve çok sevdiğimiz bir şehir olduğu için orada karar kıldık. Tabii benim ailem vize problemlerinden dolayı gelemedi” dedi.

İstanbul’da düğün yapmayı düşünmediklerini söyleyen ikili, “Biz tam gönlümüzce kendi istediğimiz ve hayal ettiğimiz gibi bir tören oldu. Çok mutlu olduk. Çokta keyifli geçti” dedi. 1.5 aylık hamile olan oyuncu, “Yakında anne ve baba olacaksınız. Neler hissediyorsunuz?” sorusuna, “Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz” cevabını verdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Evlendi! Gelinliğin ve Damatlığın Fiyatı Ortaya Çıktı!Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Evlendi! Gelinliğin ve Damatlığın Fiyatı Ortaya Çıktı!Magazin

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