Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Evlendi! Gelinliğin ve Damatlığın Fiyatı Ortaya Çıktı!

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Roma'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Şimdilerde bir buçuk aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in sade nikahından görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DUYANLAR ŞOKE OLDU

Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı. Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL, Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL olduğu iddia edildi. Damatlığın gelinlikten pahalı olması ise dikkat çekti. Sosyal medyada; 'Damatlığın gelinlikten pahalı olduğunu ilk kez duyuyorum' yorumları yapıldı.