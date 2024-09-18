Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Evlendi! Gelinliğin ve Damatlığın Fiyatı Ortaya Çıktı!
Ünlü oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, dün İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girdi. Sade bir nikah törenle evlenen çift daha sonra yakın dostlarıyla özel bir akşam yemeği ile kutlama yaptı. Güzel oyuncu Deniz'in gelinliği çok beğenilirken fiyatı da merak konusu oldu. İşte Pınar Deniz'in gelinliğinin ve Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı...
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Roma'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Şimdilerde bir buçuk aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in sade nikahından görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
DUYANLAR ŞOKE OLDU
Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı. Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL, Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL olduğu iddia edildi. Damatlığın gelinlikten pahalı olması ise dikkat çekti. Sosyal medyada; 'Damatlığın gelinlikten pahalı olduğunu ilk kez duyuyorum' yorumları yapıldı.