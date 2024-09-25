Pınar Deniz'den Podyumda Bebeğiyle İlk Poz

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Roma'da evlendi. Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" sözlerine de "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" diye cevap vermişti.

İddialar hakkında sessizliğini koruyan Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerle aynı podyuma çıktı. Pınar Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

Pınar Deniz duygularını şu sözlerle aktardı:

"Hâlâ etkisinde olduğum bir gece... Paris'te dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşmak ve kadının gücünü bu denli hissetmek çok gurur vericiydi."