Hayranlarına Müjde! Sagopa Kajmer ile Kamuran Akkor'dan Düet Geliyor

Rap dünyasının sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz, usta sanatçı Kamuran Akkor ile düet yapacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Akkor ile objektif karşısına geçen ünlü isim, o anları takipçileriyle paylaştı.

Sagopa Kajmer, ünlü şarkıcı Kamuran Akkor ile çekilen fotoğrafını “Müziğimizin nadide seslerinden üstat Kamuran Akkor ile” notuyla paylaştı. Kajmer, fotoğrafa gelen yorumlara ise, “Fenalar fenası, sözleri çok kuvvetli ve müzik başka seviye. Umuyorum seveceksiniz” diye cevap verdi.

Kamuran Akkor ise ilk stüdyo gününde kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçı dostum Sagopa Kajmer ile çok yakında şahane bir çalışma-şarkıyla siz değerli sevenlerimizin karşısında olacağız. İlk toplantımız ve stüdyo günümüzden kareleri sizlerle paylaşıyor; sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Kajmer ve Akkor’un paylaşımları hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.