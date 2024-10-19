Ev Satışında 'Fazıl Say' Reklamı! İlan İçin Arayanlara Böyle Söylüyor...

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın komşusu, satmak istediği evini "daha cazip" hale getirmek için söylediği sözle gündem oldu. Ev sahibi, ilanı görüp arayanlara "Komşunuz Fazıl Say olacak" diyerek "reklam" yapmaya çalıştı.

Ev Satışında 'Fazıl Say' Reklamı! İlan İçin Arayanlara Böyle Söylüyor...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, bu kez bir konseriyle değil komşusunun ilginç "reklamıyla" gündeme geldi. Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp aradaki perde duvarlarını yıktırarak tek daire yapan Say'ın bir komşusu geçtiğimiz günlerde aynı apartmanda yer alan dairesini 17 milyon liraya satmak için ilan verdi.

Ev Satışında 'Fazıl Say' Reklamı! İlan İçin Arayanlara Böyle Söylüyor... - Resim : 1

'FAZIL SAY'A DA KOMŞU OLACAKSINIZ'

Sabah'ın haberine göre söz konusu şahıs, ilanı görüp arayanlarla tuhaf bir diyaloğa girdi.

Ünlü piyanistin komşusu, eve talip olan kişileri etkilemek için "Fazıl Say'a da komşu olacaksınız" diyerek reklam yaptı.

Ev Satışında 'Fazıl Say' Reklamı! İlan İçin Arayanlara Böyle Söylüyor... - Resim : 2

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Kaynak: Sabah

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