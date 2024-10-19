Ünlü Sanatçı Nazan Öncel Konserini İptal Etti

Milyonların diline dolanan şarkılarıyla bilinen Nazan Öncel, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserini iptal ettiğini açıkladı. Öncel, "Bugün Bursa Açıkhava'da yapılması planlanan konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum" dedi.

Ünlü Sanatçı Nazan Öncel Konserini İptal Etti

Mühürledim Seni Kalbime, Erkeler de Yanar, Geceler Kara Tren, Hay Hay, Gidelim Buralardan gibi birçok şarkıyla akıllara kazınan Nazan Öncel, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserini iptal ettiğini duyurdu. Öncel, iptal gerekçesi olarak ise ‘organizatörün sorumsuzluğu’nu gösterdi.

Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Bursa konserini iptal ettiğini açıkladı. Öncel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhaba, bugün Bursa Açıkhava'da yapılması planlanan konserimizi organizatörün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal etmek zorunda kalıyorum. Ben ki meslek hayatım boyunca sağlık sorunları dışında hiçbir konserimi iptal etmiş sanatçı değilim. Bu yaz 16 Haziran'da bayram nedeniyle boşalmış olan İstanbul'a ve pazar gününe konser koydular üstelik çok hastaydım dört serum yiyerek gittim ve açık havayı dolduran sizin için o konseri söylemesi ayıp bir kuruş bile almadan tam repertuvarla sonuna kadar tamamladım."

Ünlü Sanatçı Nazan Öncel Konserini İptal Etti - Resim : 1

Sevenlerinin bilet iadelerini istemelerini söyleyen şarkıcı daha sonra sözlerini; "Sizden ricam bu akşamki Bursa biletlerinizi nereden aldıysanız paranızın lütfen iadesini isteyin. Affınıza sığınarak hepinizden özür diliyorum. Nice konserlerde buluşacağız hiç merak etmeyin. Sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum ta buradan oraya kadar" diyerek devam ettirdi.

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