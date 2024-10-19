Hülya Avşar Eline Tırmığı Aldı, Hasada Başladı: Dolandırıcılara Olay Gönderme

Hülya Avşar, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinin bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasada başladı. Zeytin toplayan Avşar, dolandırıcılara gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Hülya Avşar, Ayvalık’taki evinin bahçesindeki zeytinleri toplamak için kolları sıvadı. Zeytin ağacına tırmanan Avşar elindeki tırmıkla zeytinleri topladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürün listesinde birçok zeytin yağı firmasının da yer almasına dikkat çeken Avşar, “Sahte zeytin yağlardan, sahte yiyeceklerden bıktık değil mi? O zaman kendi işini kendin yapacaksın. Ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete. Maşallah” ifadelerini kullandı.

Avşar o anları sosyal medya hesabından da yayınladı.