Masterchef Nigar'ın Acı Dolu Hayat Hikayesi: Sokaklarda Yatardık

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi. Bireysel dokunulmazlığı alan isim Hakan oldu. Hakan eleme potasına Nigar'ı gönderdi ve Nigar, 3. eleme adayı oldu.

HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

Yarışma esnasında Nigar Akyıldız, Danilo şef ile dertleşti. Nigar, Hakan ve Kaan ile problem yaşadığını dile getirdi.

Nigar, "Beni üzüyor bu konular. Hiç mutlu hissetmiyorum gerçekten. Ben çok tartışmayı seven bir insan değilim. Ben eşimle bile hiç tartışmadım. Böyle olmasını istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor çünkü ben böyle bir insanım. Üstüne gidemiyorum olayların" dedi.

'SOKAKLARDA YATARDIK'

Yanlış anlaşılma olduğunu dile getiren Nigar, "Adapte olamıyorum hiçbir şeye. İnanın bana kardeşim bir kelime söyledi diye 10 senedir kardeşimi görmüyordum. İlk defa bu program sayesinde barıştım kardeşimle. Ben annemle 10 senedir konuşmuyorum. Zor şeyler yani benim için bunlar. Ben kavga edemiyorum. Benim babam alkolik bir adamdı. Bizi çok döverdi. Kavga bende çok korkunç bir şey içinde. Gerçekten bunu yenemiyorum. Çünkü çok zor büyüdük şefim. Benim babam 46 yaşında alkolden öldü. Sokaklarda yatardık. Bir şey olunca ben saklanma ihtiyacı duyuyorum" açıklamasında bulundu.