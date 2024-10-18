Türkiye Güzeli İdil Bilgen Hedefini Açıkladı! 'Bu Taçla Fark Yaratacağım'

2024 yılı Türkiye Güzeli seçilen 24 yaşındaki İdil Bilgen Dünya Güzellik Yarışması öncesinde hedeflerini anlattı. Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanan ancak görevine başlamadığı öğrenilen Bilgen, Türkiye Güzeli seçildiği günden bir fotoğrafını yayınlayarak destek olan herkese teşekkür etti.

'ONKOLOJİDE FARK YARATMAK İSTİYORUM'

İdil Bilgen, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacı ile bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum.

'SAĞLIKTA FARKINDALIK HEDEFLİYORUM'

Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum.♥️”