Liam Payne'in Oğlu Hakkındaki Son Sözleri Yürekleri Dağladı!

One Direction üyelerinden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. Payne'in ölümünün sebebi araştırılırken, genç şarkıcının oğlu hakkındaki son sözleri yürekleri dağladı.

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Liam Payne'in Oğlu Hakkındaki Son Sözleri Yürekleri Dağladı!

Bir dönem tüm dünyada fırtınalara estiren One Direction adlı pop müzik grubunun üyelerinden olan İngiliz şarkıcı Liam Payne, bir önceki gece Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu henüz kesinleşmezken, 31 yaşındaki şarkıcının birkaç ay önce oğlu Bear hakkında konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu.

Doğum gününü kutlarken bir video paylaşan Payne, İngiliz şarkıcı Cheryl Cole'dan olan 7 yaşındaki oğlu için "O artık büyük bir çocuk ve bana benziyor. Sanki dünyanın bana benzeyen birine daha ihtiyacı varmış gibi" diye konuşuyor.

Liam Payne'in Oğlu Hakkındaki Son Sözleri Yürekleri Dağladı! - Resim : 1

'OĞLUMUN BİR BABAYA İHTİYACI VAR'

Payne, 2022 yılında People dergisine verdiği bir röportajda da oğlunun kendisini "süper kahraman" olarak gördüğünü söylemiş ve oğluyla geçirdiği zamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Payne, "Oğlumun hayatında bir babaya ihtiyacı var" demişti.

Liam Payne'in Oğlu Hakkındaki Son Sözleri Yürekleri Dağladı! - Resim : 2

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