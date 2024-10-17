Siyasete Gireceğini Açıklamıştı... Seren Serengil'den CHP'ye Ziyaret

Son dönemde yaşanan hayvan katliamlarının ardından ünlü sunucu Seren Serengil, siyasete atılacağını açıklamıştı. Serengil, bu kararının ardından ilk ziyaretini CHP'ye gerçekleştirdi.

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Siyasete Gireceğini Açıklamıştı... Seren Serengil'den CHP'ye Ziyaret

Hayvan hakları mücadelesinde verdiği çabayla büyük takdir toplayan Seren Serengil, seçimlerde aday olacağını açıklayarak "Siyasete girmek zorundayız. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman gülen insanlar var. Aday olmayı düşünüyorum, eğer halk beni bir şekilde desteklerse; onlar adına, çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var" demişti. Serengil, açıklamalarının ardından ilk ziyaretini CHP İstanbul Başkanlığı'na gerçekleştirdi.

Siyasete Gireceğini Açıklamıştı... Seren Serengil'den CHP'ye Ziyaret - Resim : 1

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ziyaret sonrası, "Değerli sanatçımız ve hayvan hakları savunucusu Seren Serengil'i, Kartal İlçe Başkanımız Mert Polat ile İl Başkanlığımızda ağırladık. Katliam Yasası üzerine ortak endişelerimizi, hayvan haklarını ve bu yöndeki belediye hizmetlerini konuştuk. Hassasiyetle yaklaştığımız bu konuda değerli önerilerini bizimle paylaşan, sahipsiz canlara ses olma mücadelesi veren Seren Hanım'a teşekkür ediyorum" paylaşımını yaptı.

'BELEDİYELERİMİZ VİCDANIN YANINDADIR'

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz vicdanın ve sevginin yanındadır. İnsanlık dışı uygulamalara asla pay vermeyecek, can dostlarımızın ve halkımızın uyum içinde, güvenle yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm çözümleri hep birlikte, ortak akılla hayata geçireceğiz."

Siyasete Gireceğini Açıklamıştı... Seren Serengil'den CHP'ye Ziyaret - Resim : 2

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