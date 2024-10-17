Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kan Şekerini Dengede Tutan Altın Meyve: Aç Karna Tüketilince Akşama Kadar Tok Tutuyor Kan Şekerini Dengede Tutan Altın Meyve: Aç Karna Tüketilince Akşama Kadar Tok Tutuyor
Tek Yumrukla Komalık Edilmişti… Genç Çiçekçinin Beyin Ölümü Gerçekleşti Tek Yumrukla Komalık Edilmişti… Genç Çiçekçinin Beyin Ölümü Gerçekleşti
Kuzen Evliliği Resmen Yasaklanıyor: Hükümet Harekete Geçti Kuzen Evliliği Resmen Yasaklanıyor: Hükümet Harekete Geçti
Uludağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü Uludağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü