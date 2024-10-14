Seren Serengil'den Çok Konuşulacak Hamle: Hayvan Hakları İçin Bunu da Yapacak

Hayvan hakları mücadelesinde verdiği çabayla büyük takdir toplayan Seren Serengil, “Şöhretimi bu hayvanların ve canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim” diyerek seçimlerde aday olacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Seren Serengil'den Çok Konuşulacak Hamle: Hayvan Hakları İçin Bunu da Yapacak

Kocaeli'de AKP'li Gebze Belediyesi’ne ait bakımevinde 45 hayvanın öldürülüp poşetlerle çöpe atılmasının ardından bir katliam haberi de İstanbul Ümraniye'den geldi.

Ümraniye Hayvan Barınağı’ndan gelen görüntülerin sonrasında barınağa giden şarkıcı Seren Serengil, hayvan katliamına karşı durmak ve hayvan hakları için daha etkili bir mücadele vermek için siyasete atılacağını duyurdu.

Seren Serengil'den Çok Konuşulacak Hamle: Hayvan Hakları İçin Bunu da Yapacak - Resim : 1
Hande Yere ve Seren Serengil

“ŞÖHRETİMİ HAYVANLARIN YARARINA KULLANMAK BENİM VATANDAŞLIK GÖREVİM”

Serengil, bir sonraki genel seçimlerde milletvekili adayı olacağını açıkladı.

Serengil, "Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben, arkadaşlarım gibi duymamazlıktan, görmemezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak, bırakın her şeyi, seven olarak şöhretim ne kadarsa, bu kadar mı?" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'den Çok Konuşulacak Hamle: Hayvan Hakları İçin Bunu da Yapacak - Resim : 2

"BİZİM ADIMIZA DA KONUŞACAK BİRİSİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Serengil, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Ben bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne bir yere gireceğim ne de politikacıyım; ama bu saatten sonra gireceğim. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman gülen insanlar var. Aday olmayı düşünüyorum, eğer halk beni bir şekilde desteklerse; onlar adına, çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var."

Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! 'Tarikat ve Cemaatleri Kapatın'Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! 'Tarikat ve Cemaatleri Kapatın'Magazin
Hayvanların Yardımına Koşan Hande Yener Kendisini Hedef Alanlara Ateş PüskürdüHayvanların Yardımına Koşan Hande Yener Kendisini Hedef Alanlara Ateş PüskürdüGüncel
Önce Gebze Şimdi Ümraniye... Hayvan Barınağında Yine Katliam!Önce Gebze Şimdi Ümraniye... Hayvan Barınağında Yine Katliam!Güncel

Kaynak: MagazinBurada

Etiketler
Seren Serengil hayvan hakları Hayvan katliamı
Son Güncelleme:
MHP'den 'DEM'le Tokalaşma' Açıklaması: Normalleşme Adımı Değil, Mekanın Sahibini Hatırlattık 'Normalleşme Adımı Değil, Mekanın Sahibini Hatırlattık'
Nakliye Firması Çalışanından Eşyalarını Taşıdığı Kadına Taciz! Nakliye Firması Çalışanından Eşyalarını Taşıdığı Kadına Taciz!
Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor
Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor Lekeli Kalan Camları Işıl Işıl Parlatıyor: Ayna Gibi Cam Oluyor