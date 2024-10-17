BBP'li İsimden Ahmak Davası Çıkışı: ‘Basit, Vasat Bir Konu, Bu Dava Görülmemeli’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde kamuoyunda 'Ahmak Davası' olarak bilinen ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak talep edilen yargı sürecine ilişkin Büyük Birlik Partisi Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meclis toplantılarında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik övgüleriyle dikkat çeken Çağlayan, davaya yönelik eleştiride bulundu.

'BASİT, VASAT BİR KONU'

Meclis gündeminde sık sık tartışma konusu olan 'Ahmak Davası'na ilişkin "Pazartesi günü ve bugün Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'nun konuşulduğu o dava konusu benim şahsım tarafından konuşulmaması gerektiğini ve o davanın da Sayın İmamoğlu hakkında görülmemesi gerektiğini açık ve net beyan ediyorum. İstanbul'un Belediye Başkanı o kadar basit vasat bir konuyla gündem olmamalı ve İstanbul'u temsilen o tartışma yürütülmemeli" dedi.

Çağlayan pazartesi günü meclis toplantısında yaptığı konuşmada Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya övgülerde bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem