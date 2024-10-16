İBB Meclisi'nde Büyük Gerilim! Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak İstemine AKP’den 'Erdoğanlı' Açık Tepki

‘BU DAVADAN ADALET BEKLEMEK TRAJEDİ’

CHP Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman, yaptığı konuşmada ahmak davasının siyasi bir içeriğe sahip olduğunu belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Şahin, 2019 seçimlerinde dönemin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu’nun sözlerinin iade edilmesi üzerine dava açıldığını vurgulayarak "Tamamen siyasi bir içeriğe sahip olan dava üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, siyasi yasaklı hale getirilmek isteniyor. Hiç var olmaması gereken bir davadan adalet beklemek, iktidar eliyle siyasallaştırılan yargı erkinden hakkaniyetli bir tavır takınmasını talep etmek, rejimin bizi hapsetmeye çalıştığı trajedi olsa gerek" dedi.

‘BU SÜREÇ DARBEYİ ANIMSATIYOR’

Şişman, ahmak davasına ilişkin sert eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

“Adalet yoksa demokrasi yoktur. İşte tam bu nedenle, bugün demokrasiyi savunmak için adaleti savunuyoruz. Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde, milletin iradesine yapılan saldırıların ve demokrasiyi hiçe sayan darbelerin izleri vardır ve milletin iradesini hedef alan her saldırı, büyük bir direnişle karşılaşmıştır. Bugün ne yazık ki İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen bu süreç siyasi tarihimizdeki bu türden müdahaleleri; daha net anlatımla, bir darbeyi anımsatmaktadır.”