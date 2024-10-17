Avrupa Yakası'nın Kubilay’ıydı! Vural Çelik Hayatını Kaybetti

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan; Avrupa Yakası'ndaki Kubilay rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti.

Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Güven, paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Vural Çelik için taziye mesajı paylaştı. Yavaş, "Genç yaşta kaybettiğimiz değerli sanatçımız Vural Çelik’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyasına kattığı değerler ve bıraktığı izler her zaman hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.