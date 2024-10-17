ABD Basınında İnfial Yaratan Olay: TMZ, Şarkıcı Liam Payne'in Cansız Bedeninin Fotoğrafını Yayınladı!

Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne'in ölümü dünya gündemine oturdu. ABD'nin en popüler magazin sitesi TMZ ise yayınladığı fotoğrafla, The New York Times dahil tüm basın yayınlarının hedefi oldu.

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ABD Basınında İnfial Yaratan Olay: TMZ, Şarkıcı Liam Payne'in Cansız Bedeninin Fotoğrafını Yayınladı!

Bir dönem tüm dünyada fırtınalar estiren One Direction müzik grubunun üyelerinden olan 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Liam Payne, dün gece Arjantin'de kaldığı otelin üçüncü katındaki balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Grup dağıldığından beri alkol ve uyuşturucuyla mücadele ettiği bilinen Payne'in dün gece de madde etkisi altında olduğu iddia edilirken, otel odasında sinir krizi geçirdiği ve ölümünden önce polisin olay yerine çağırıldığı belirtildi. Polislerin otele vardıkları zaman iç avludan yüksek bir ses duyup Payne'in cansız bedenine ulaştıkları bildirildi.

ABD Basınında İnfial Yaratan Olay: TMZ, Şarkıcı Liam Payne'in Cansız Bedeninin Fotoğrafını Yayınladı! - Resim : 1

İngiliz şarkıcının otel odasından fotoğraflar, öfke krizi iddialarını destekler nitelikteydi. Televizyon parçalanmış ve yerlerde cam kırıkları olduğu görülüyordu.

ABD Basınında İnfial Yaratan Olay: TMZ, Şarkıcı Liam Payne'in Cansız Bedeninin Fotoğrafını Yayınladı! - Resim : 2

FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI

Hayranlarının yasa boğulduğu zamansız ölümün ardından Amerikan basınında ise büyük bir etik tartışması başladı. ABD'nin popüler magazin gazetesi TMZ'nin, ünlü şarkıcının cansız bedeninin fotoğrafını yayınlaması ülkede infial yarattı. The New York Times, New York Post ve The Mirror gibi birçok gazete, TMZ'yi eleştiren yazılar kaleme aldı. Kamuoyu tarafından tanınan ve sevilen figürler de dahil olmak üzere hiç kimsenin cansız bedeninin fotoğraflarının yayınlanamayacağı vurgulandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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