Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor

NİSAN AYINDA BUDANMASI GEREKEN BİTKİLER

Meyve Ağaçları: Elma, armut ve erik gibi meyve ağaçları, çiçek açmadan önce budanabilir. Ölü, hastalıklı veya fazla dalların kesilmesi, meyve verimini artırırken ağacın daha sağlıklı büyümesine katkı sağlar.

Güller: Daha sağlıklı ve bol çiçek açmaları için eski ve zayıf dalların temizlenmesi gerekir. Bu sayede yeni sürgünler güçlenerek daha canlı bir görünüm sunar.