Justin Bieber'a Sistematik İstismar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... Müzik Dünyasının 'Epstein'i İfşa Oldu!

ABD müzik piyasasının en güçlü isimlerinden, "Puff Diddy" sahne adıyla tanınan rapçi ve müzik yapımcısı Sean Combs, dünya kamuoyunun gündemine kan donduran iddialarla oturdu. Pedofili ve fuhuş ağı oluşturup sayısız kadın ve çocuğu sistematik olarak istismar eden Jeffrey Epstein vakasına benzetilen olay, şu anda Amerika'da seçimleri dahi geride bırakan bir gündem haline geldi.

İlk kez geçen yıl eski sevgilisi şarkıcı Cassie (Cassandra Ventura) tarafından açılan "cinsel istismar ve şiddet" davasıyla gündeme gelen olay, rapçinin şiddet ve istismarına uğrayan birçok kadına konuşmaları için cesaret verdi. Bad Boys Records adlı müzik şirketinin sahibi Diddy, geçen hafta seks ticareti, insan alıkoyma, fiziksel şiddet, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı. Şartlı tahliye olmaksızın hapiste tutulan şarkıcının 50 milyon dolarlık kefalet talebi reddedilirken, Diddy'nin Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasına karar verildi.

90'lı yıllardan beri müzik piyasasında çok nüfuzlu olan ve piyasaya girmeye çalışan sayısız isme destek veren rapçi, uyuşturucu ve şiddetle zorlayarak sistematik cinsel istismar ağı oluşturan bir suç örgütünü yönetmekle yargılanıyor. 74 sayfalık iddianamenin kabul edilmesi halinde Diddy, müebbet hapisle dahi karşı karşıya kalabilir.

EVİN ALTINDA TÜNELLER, BİNİ AŞKIN BEBEK YAĞI...

FBI şarkıcının Miami ve Los Angeles'taki evlerine düzenlediği baskında binden fazla bebek yağı buldu. Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilio, bu durumu ünlü yıldızın tıpkı diğer Amerikalılar gibi stok yapmayı sevmesi olarak savunmaya çalışınca tepki yağdı. Ayrıca FBI baskınlarında şarkıcının evinin altında tüneller olduğu da öne sürüldü.

MEŞHUR PARTİLERDE ÇOCUK İSTİSMARI

Diddy, Hollywood'da akıllara gelebilecek çoğu isimle ahbaplık kurmuş, nüfuzlu ve saygın bir adamdı. Özellikle düzenlediği "efsanevi" partilerle bilinen rapçinin bu etkinliklerde korkunç şeyler yaptığı ortaya çıktı. "Diddy kayıtları" denilen video kayıtlarında, ünlü isimleri rızaları dışında kaydedip şantaj yaptığı, partilerde reşit olmayan çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı öğrenildi.

ÜNLÜLER TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLİYOR

Hollywood'un karanlık yüzünü ortaya koyan olayda birçok ünlünün adı geçerken, sadece Diddy değil, çevresindeki birçok kişinin de suçlamalarla karşılaşabileceği öne sürülüyor. Diddy'in partilerine katılan birçok ünlü, rapçinin tutuklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarını silmeye başladı. Pink ve Usher gibi şarkıcıların tüm paylaşımlarını kaldırmaları, Hollywood’da bir panik dalgasının yayıldığı şeklinde yorumlandı. Ünlülerin avukatları, internet üzerindeki izleri silmek için yoğun çaba sarf ediyor.

DICAPRIO PARTİLERİN GÖZBEBEĞİYDİ

Combs, Hollywood'un gözde aktörü Leonardo DiCaprio'yu partilerindeki davet listesinin her zaman bir numarası olduğunu söylemişti. Diddy'nin partilerine katılan diğer ünlüler arasında Jennifer Lopez, Ashton Kutcher ve Kardashian ailesi de yer alıyor.

'JUSTIN BIEBER'I PAZARLADI' İDDİASI

Olayla ilgili en çok konuşulan iddia ise Diddy'nin bir dönem yapımcılığını üstlendiği Justin Bieber'a da cinsel istismarda bulunması. Üstelik Justin Bieber'ın, ünlü rapçinin ayarladığı zengin adamlar tarafından da cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor. Bu olayların, Bieber’ın 15 yaşındayken şarkıcı Usher aracılığıyla Diddy ile tanıştırılmasıyla başladığı söyleniyor. Sosyal medyada yayılan videolarda Bieber'ın henüz bir çocukken Diddy'nin partilerine katıldığı ve yanındayken çok rahatsız göründüğü dikkat çekiyor.

Ünlü rapçi 50 Cent de Diddy ile ilgili saldırı ve cinsel istismar suçlamalarının yer alacağı bir belgesel dizisi yapmaya hazırlanıyor. Yeni Netflix dizisini, 2023 yapımı beyzbol belgeseli Reggie ve 2024 yapımı korsanlık belgeseli How Music Got Free'yle tanınan Alexandria Stapleton yönetecek.

Kaynak: Gerçek Gündem