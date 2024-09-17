Şiddet, İstismar, İnsan Kaçakçılığı... Suç Makinesi Rapçi Yine Gözaltına Alındı!

"Bad Boys Records" müzik şirketinin sahibi olan ABD'li rapçi "Diddy" yine gözaltına alındı. Eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın Kasım 2023'te kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açtığı Diddy, çok sayıda kadın tarafından darp, alıkoyma, istismar gibi saldırılarla suçlanırken, insan kaçakçılığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, ünlü rapçi hakkında hazırlanan son iddianamenin ise şimdilik gizli tutulacağını ve hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğunun daha sonra açıklanacağını bildirdi.

'MÜVEKKİLİM SUÇSUZ'

Diddy'nin avukatı Marc Agnifilo da, müvekkilinin işbirliği yaptığını ve "suçsuz olduğunu" belirterek, bütün gerçeklerin ortaya çıkmasının beklenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 25 Mart'ta Diddy'nin Los Angeles ve Miami'deki evleri için arama emri çıkarmış ve buralara baskın düzenlemişti.

Kaynak: NTV