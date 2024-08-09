Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott, Paris'te Gözaltına Alındı

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı. Scott'ın menajerinden ise bir açıklama gelmedi.

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Dünyaca Ünlü Rapçi Travis Scott, Paris'te Gözaltına Alındı

Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Scott, haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

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