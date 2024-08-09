Tayland'da Kapatılan Partinin Üyeleri Yeni Parti Kurdu

Tayland'da Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan muhalefetteki MFP üyeleri "Halk Partisi (Prachachon)" adıyla yeniden bir araya geldi.

Tayland'da Kapatılan Partinin Üyeleri Yeni Parti Kurdu

Tayland'da Mahkeme kararıyla 7 Ağustos'ta kapatılan MFP partisi üyeleri açıklamada bulundu.

Açıklamada, parti üyelerinin siyasete "Halk Partisi" adıyla yeni bir oluşumda devam edecekleri bildirildi.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, "Lese Majeste​​​​​​​" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle muhalefetteki MFP'nin kapatılacağını açıklamıştı.

Ceza Kanunu'nun 112. maddesi olan Lese-Majeste (Kral'a ihanet) uyarınca monarşiyi eleştirenlere ağır hapis cezaları verilebiliyor.

NE OLMUŞTU?

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmen, 14 Mayıs 2023'te 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlığa aday olmuştu.

Fakat Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz 2023'te yapılan oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamamıştı.

Kaynak: AA

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