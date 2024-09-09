2025 Super Bowl Şovunda Sahne Alacak İsim Belli Oldu

2025 Super Bowl'un devre arası şovunda ABD'li rapçi Kendrick Lamar'ın sahne alacağı duyuruldu. Super Bowl devre arası şovu 9 Şubat 2025'te New Orleans'ta gerçekleşecek.

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2025 Super Bowl Şovunda Sahne Alacak İsim Belli Oldu

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl devre arası performanslarıyla gündem oluyor. Önümüzdeki yıl Super Bowl'un devre arası şovunda Grammy ve Pulitzer ödüllü rapçi Kendrick Lamar'ın sahne alacağı açıklandı.

Lamar, "Rap müzik hala bugüne kadarki en etkili müzik türü. Ve ben dünyaya nedenini hatırlatmak için orada olacağım" dedi. Super Bowl devre arası şovu 9 Şubat 2025'te New Orleans'ta gerçekleşecek.

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