Torreira ile Devrim Özkan Evleniyor mu?

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, yakın arkadaşları Birand Tunca ile yemekte bir araya geldi. Çifte sorulan nikah şahitliği sorusu ise dikkat çekti.

8 aylık ayrılığın ardındna yeniden bir araya gelen çift bu kez yakın zamanda evlenecekleri iddialarıyla gündeme geldi. Devrim Özkan ile Torreira’ya “Nikâh şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?” sorusu sorulurken çiftin yanıtı kaçamak oldu.

Bebek Otel’deki yemeğin çıkışında sorulan soruya, Özkan’ın gülümseyerek ““Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar” yanıtını verdi.