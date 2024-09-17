Doktor Olarak Bingöl'e Atanmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Şark Görevine Gidecek mi?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, doğu görevi kapsamında Bingöl'e atandı. Kente gidip gitmeyeceği merak konusu olan Bilgen, önümüzdeki günlerde Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlamaya karar verdi.

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Doktor Olarak Bingöl'e Atanmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Şark Görevine Gidecek mi?

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olan İdil Bilgen, günlerdir sosyal medyada acımasız yorumlara maruz kalıyor. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğundan "torpil" iddialarıyla da konuşulan Bilgen, fiziksel görüntüsüyle ilgili çok sert yorumlarla hedef alındı.

BİNGÖL'E GİDECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan 24 yaşındaki İdil Bilgen’in yarışmaya katılmadan önce Bingöl’e atamasının yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye güzeli seçildikten sonra görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olan Bilgen’in Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı öğrenildi.

Hakkındaki çirkin yorumların ardından konuşmama kararı alan Bilgen, katıldığı bir programda “Açıkçası Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben yarışmaya bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım” diye konuşmuştu.

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Kaynak: Hürriyet

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