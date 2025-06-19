Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar

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13 Haziran’da İsrail’in başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonunun ardından İran’ın misilleme olarak düzenlediği “Gerçek Vaat” saldırısıyla bölgedeki çatışmalar savaşa dönüştü. Orta Doğu'da İsrail ve İran arasında tırmanan kriz 7. gününe girerken, iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ediyor.

İsrail’in yoğun hava saldırılarında, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Selami’nin ve 9 nükleer bilim insanının da bulunduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti. İran ise yanıt olarak Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’ya yüzlerce İHA, balistik ve hipersonik füze fırlattı. İsrail’in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' bu saldırıların tamamını durdurmakta yetersiz kaldı. İsrail tarafında da şu ana kadar en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

Savaşın 7. gününde İsrail, İran’ın Arak Nükleer Tesisi'ni hedef aldı. İran, nükleer tesise yapılan saldırıya misilleme olarak İsrail’i yeniden çok sayıda balistik füze ile vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde alarm sirenlerinin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. İşte İsrail-İran çatışmasında dakika dakika yaşananlar...

08.30 İRAN HASTANEYİ VE BORSA BİNASINI VURDU

İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv, Kudüs ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda şiddetli patlamalar yaşanırken, ordu vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.

İran'ın saldırısında bir hastane ve borsa binasına füze isabet etti.

08.20 İRAN'IN SALDIRISINDA 1'İ AĞIR, 23 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti. Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

08.00 TEL AVİV ATEŞ ALTINDA

İsrail basını, İran'ın sabah saatlerinde füzelerle yaptığı misillemede başkent Tel Aviv ve bazı yerlerin isabet aldığını bildirdi.

07.20 İRAN'DAN MİSİLLEME

İran İsrail'in nükleer tesise düzenlediği saldırıya misilleme yaparak ülkeyi çok sayıda balistik füzeyle vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

07.00 İSRAİL NÜKLEER TESİSİ VURDU

İsrail ordusu, İran'a ait Arak Nükleer Tesisi'ni hedef aldı. Bölgeye hava saldırısı düzenleyen İsrail'in vurduğu noktalardan patlama sesleri yükseldi.

06.50 TRUMP BRİFİNG ALACAK

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Durum Odası’nda Orta Doğu hakkında istihbarat brifingi alacak.

05.22 İSRAİL'DEN UYARI

İsrail, İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlattı. İsrail ayrınca 'Arak Nükleer Tesisini boşaltın' uyarısını yaptı.

01.34 TRUMP SALDIRI PLANINI ONAYLADI İDDİASI

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

00.51 ABD'Lİ DİPLOMATLAR İSRAİL'DEN TAHLİYE EDİLİYOR

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.

00.40 İSRAİL'DEN TAHRAN'A SALDIRI

İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da 20'den fazla hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, saldırı düzenlenen yerler arasında füze üretim tesisleri ve uranyum zenginleştirme ile ilgili tesislerin bulunduğu kaydedildi.

00.11 PUTIN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin “Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak. İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var." dedi.

22.23 TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği güne atıfta bulunan Trump, yoğun ve yıkıcı bir gecenin yaşandığını ve sonrasında çatışmaların büyüdüğünü anlattı.

ABD Başkanı, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olup olmaması hususunda ise "Ben dahil olmak istemiyorum." şeklinde net bir ifade kullandı.

Bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirten Trump, "Birazdan Durum Odası’nda (İsrail-İran konusunda) toplanacağız." dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA