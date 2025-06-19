ABD'den 'Vize' Kararı: Öğrencilere Başvurular Açıldı Ama Bu Şartı Sağlamayana Vize Verilmeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı öğrencilere yönelik vize başvurularını yeniden açtı. Ancak yeni düzenlemeler kapsamında sosyal medya hesaplarının açık tutulması zorunlu hale getirildi. Başvurular, siyasi geçmişten ulusal güvenliğe kadar geniş bir çerçevede değerlendirilecek.

ABD'den 'Vize' Kararı: Öğrencilere Başvurular Açıldı Ama Bu Şartı Sağlamayana Vize Verilmeyecek
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ABD, askıya aldığı öğrenci vizesi başvuru sürecini yeniden başlatırken, vize başvurularında güvenlik incelemelerini ciddi biçimde sıkılaştırdı. Politico’nun ulaştığı Dışişleri Bakanlığı duyurusuna göre, artık başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarını erişime açık şekilde tutmaları şart koşuluyor.

ABD'den 'Vize' Kararı: Öğrencilere Başvurular Açıldı Ama Bu Şartı Sağlamayana Vize Verilmeyecek - Resim : 1

SOSYAL MEDYALARI TARANACAK

Bakanlık, tüm büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği talimatta, başvurusu alınan kişilerin sosyal medya geçmişlerinin, “ABD vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine ya da ilkelerine düşmanlık içerip içermediğinin” ayrıntılı biçimde taranmasını istedi. Konsolosluk yetkililerine ayrıca, başvuruda bulunan kişinin siyasi aktivizm geçmişine ve bu tür faaliyetleri ABD’de sürdürme olasılığına dikkat etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Yeni talimatlarda dikkat çeken bir diğer başlık ise ulusal güvenlik kriterleri oldu. Bakanlık, başvuranların Hamas gibi örgütlerle bağlantılı olup olmadığının, antisemitik ifadeler içerip içermediğinin ve olası tehdit oluşturma durumlarının da araştırılmasını talep etti.

ABD'den 'Vize' Kararı: Öğrencilere Başvurular Açıldı Ama Bu Şartı Sağlamayana Vize Verilmeyecek - Resim : 2

ÇOK YÖNLÜ İNCELEME

Vize değerlendirmelerinde yalnızca sosyal medya değil, aynı zamanda küresel veri sağlayıcıları ve analiz platformlarından (örneğin LexisNexis) alınacak bilgilerle “çevrim içi varlık” analizleri yapılacağı bildirildi.

Politico, geçtiğimiz mayıs ayında Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, vize başvurularıyla ilgili daha fazla sosyal medya verisi toplanıncaya kadar yeni randevu verilmemesi yönünde talimat verdiğini de hatırlattı. Yeni uygulama, öğrenci vizesi almak isteyenler için hem dijital hem de ideolojik geçmişin titizlikle inceleneceği yeni bir dönemi başlatıyor.

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Kaynak: AA

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