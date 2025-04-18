Trump’tan Sürpriz 'Vize' Hamlesi, Talimatı Verdi

Son zamanlarda özellikle ekonomik alanda aldığı kararlarla çok konuşulan Donald Trump, vize işlemlerinde de düzenleme için hazırlıklara başladı. Trump yönetimi, 1 Ocak 2007 sonrası Gazze Şeridi’ne giden tüm ABD vize başvuru sahipleri için harekete geçti.

VİZE REDDİ VEREBİLECEK

Trump yönetiminin Perşembe günü verdiği yeni talimata göre, bu kişilerin sosyal medya geçmişi tek tek detaylıca incelenecek. Bu kararla birlikte ABD, güvenlik riski gördüğü her paylaşımı gerekçe göstererek vize reddi verebilecek.

DİPLOMAT, GAZETECİ HERKES LİSTEDE

Reuters’ın gördüğü Dışişleri Bakanlığı yazışmasına göre yönetimin gözü özellikle, daha önce Gazze şeridinde bulunmuş kişilerin üzerinde olacak. Tüm vize türleri için geçerli olacak talimata göre, Gazze'de resmi ya da diplomatik görev yapmış kişiler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları da bu incelemenin listesinde yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi