Trump’tan Sürpriz 'Vize' Hamlesi, Talimatı Verdi

Beyaz Saray’daki görevine resmen başlamasının ardından aldığı radikal kararlarla gündemden hiç düşünmeyen ABD Devlet Başkanı Donald Trump’tan yeni bir hamle daha geldi. Trump bu kez vizelere gözünü çevirdi. İşte Trump’ın kontrolündeki yeni vize süreci…

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Trump’tan Sürpriz 'Vize' Hamlesi, Talimatı Verdi

Son zamanlarda özellikle ekonomik alanda aldığı kararlarla çok konuşulan Donald Trump, vize işlemlerinde de düzenleme için hazırlıklara başladı. Trump yönetimi, 1 Ocak 2007 sonrası Gazze Şeridi’ne giden tüm ABD vize başvuru sahipleri için harekete geçti.

Trump’tan Sürpriz 'Vize' Hamlesi, Talimatı Verdi - Resim : 1

VİZE REDDİ VEREBİLECEK

Trump yönetiminin Perşembe günü verdiği yeni talimata göre, bu kişilerin sosyal medya geçmişi tek tek detaylıca incelenecek. Bu kararla birlikte ABD, güvenlik riski gördüğü her paylaşımı gerekçe göstererek vize reddi verebilecek.

Trump’tan Sürpriz 'Vize' Hamlesi, Talimatı Verdi - Resim : 2

DİPLOMAT, GAZETECİ HERKES LİSTEDE

Reuters’ın gördüğü Dışişleri Bakanlığı yazışmasına göre yönetimin gözü özellikle, daha önce Gazze şeridinde bulunmuş kişilerin üzerinde olacak. Tüm vize türleri için geçerli olacak talimata göre, Gazze'de resmi ya da diplomatik görev yapmış kişiler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları da bu incelemenin listesinde yer alacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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