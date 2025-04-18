Artvin’de Ağaç Kesimi Protestolarında Hayatını Kaybetmişti, Reşit Kibar Davası Ertelendi

Artvin’in Cankurtaran bölgesinde, Reşit Kibar’ın mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek için mücadele ederken hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması bugün görüldü.

Biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Dava sanıkların savunmaları ve müştekilerin açıklamaları alınmadan, fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs’a ertelendi.

DAVAYA YAŞAM SAVUNUCULARINDAN DESTEK

Çok sayıda doğa ve yaşam savunucusu ile birlikte CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da davayı yakından takip etti.

ERTELENDİ

Duruşmanın 50 kişilik olan salonun yetersizliği nedeniyle ertelendiği ifade edildi. Reşit Kibar'ın avukatları daha büyük bir salon talebinde bulundu.

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Kaynak: ANKA