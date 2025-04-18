Şanlıurfa'da Feci Kaza, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de hastanelik oldu.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Feci Kaza, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Acar'ın kullandığı otomobil takla attı.

Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Kazada Ölen Çocuğa Gözyaşlarıyla Veda Kazada Ölen Çocuğa Gözyaşlarıyla Veda
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Zabıtadan Dilenci Operasyonu Zabıtadan Dilenci Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı