Kazada Ölen Çocuğa Gözyaşlarıyla Veda

Konya’da trafik kazasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kazada Ölen Çocuğa Gözyaşlarıyla Veda

Olay, Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K.’nin kullandığı 42 AYZ 760 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Karatay Ortaokulu öğrencileri Kemal Taha Keskin ve F.Ö.'ye çarptı. Kazada Kemal Taha olay yerinde yaşamını yitirirken, F.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Yediler Sancak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, küçük çocuk Yediler Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ailesi, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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