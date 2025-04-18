Zabıtadan Dilenci Operasyonu

Elazığ'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen dilenciler, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Zabıtadan Dilenci Operasyonu

Elazığ'da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Özellikle cuma namazı öncesinde cami önleri ve kalabalık alanları mesken tutan dilenciler, tek tek tespit edilerek yakalandı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplanan kişiler, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan üst aramalarında üzerlerinde bulunan paralar ve eşyalar kayıt altına alındı.

Zabıta ekipleri, dilencilik yaparak kamusal alanlarda düzeni bozan kişilere yönelik yasal işlem başlattı. Ekipler, vatandaşlardan bu tür kişilere itibar etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu. Belediye yetkilileri, benzer denetimlerin kentin farklı noktalarında aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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