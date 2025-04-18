Malatya'da Sazlık Yangını

Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

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Malatya'da Sazlık Yangını

Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Hisarcık Mahallesi’nde bulunan sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluşmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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