Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na Başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na Başsağlığı

Eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu dün hayatını kaybetti. Çavuşoğlu, babasının vefatını şu sözlerle duyurmuştu:

"Kıymetli babamız Osman Çavuşoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızın cenazesi 18 Nisan Cuma günü saat 15:00’te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun."

Dışişleri Bakanlığı da Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Eski Dışişleri Bakanımız ve TBMM NATOPA Türk Delegasyonu Başkanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun 17 Nisan 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumun cenazesi bugün Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 15:00'te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını KaybettiMevlüt Çavuşoğlu'nun Acı Günü: Babası Hayatını KaybettiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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