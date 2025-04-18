15 Yaşındaki Gülden'in Katil Zanlısının Mesajları Ortaya Çıktı: Kan Donduran Cinayeti Günler Önce Planlamış

Edirne’de canice katledilen 15 yaşındaki Gülden Coni’nin katil zanlısı E. A.’nın arkadaş grubunda yaptığı paylaşımlarda cinayeti günlerce önce planladığı ortaya çıktı. E. A.’nın gruba yazdığı mesajlarda cezaevinde koğuş ağası olacağını ve arkadaşlarından iç çamaşırı istemesi dikkat çekti.

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5 Nisan 2025'te Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki E.A. tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle katledilen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin cinayetine dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Olayın ardından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan katil zanlısı E.A.'nın cinayetten 3 gün önce Instagram adlı sosyal medya platformunda arkadaşlarıyla kurduğu gruba yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

15 Yaşındaki Gülden'in Katil Zanlısının Mesajları Ortaya Çıktı: Kan Donduran Cinayeti Günler Önce Planlamış - Resim : 1

MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı, yazışmalarda cinayetten 3 gün önce yakında cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını belirterek arkadaşlarından iç çamaşırı isterken; zanlının arkadaşları ise yanıt olarak “Paran var mı?” diye sordu.

15 Yaşındaki Gülden'in Katil Zanlısının Mesajları Ortaya Çıktı: Kan Donduran Cinayeti Günler Önce Planlamış - Resim : 2

'CİNAYET TASARLANARAK İŞLENDİ'

Öldürülen Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek yaptığı açıklamada cinayetin tasalanarak ve vahşice işlendiğine dikkat çekerek zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

15 Yaşındaki Gülden'in Katil Zanlısının Mesajları Ortaya Çıktı: Kan Donduran Cinayeti Günler Önce Planlamış - Resim : 3

‘AİLE CİNAYETTEN HABERDAR’

Baba Sami Coni ise kızının 20’yi aşkın bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirterek kızının cansız bedeninin cinayetten 6 saat sonra bulunduğunu ifade etti.

Katil zanlısının cinayetin ardından evine gittiğini dile getiren baba Coni, zanlının yakınlarının kanlı çamaşırları yıkadığını belirtti. Zanlının banyo yaptıktan sonra işyeri olan kuaföre gittiğini ve tekrar eve geldiğini anlatan acılı baba, ailenin suç aletlerini nehre attığını ve kızının telefonunu kırıldığını; ailenin de işlenen cinayetten haberdar olduğunu söyledi.

Baba Coni, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

15 Yaşındaki Gülden'in Katil Zanlısının Mesajları Ortaya Çıktı: Kan Donduran Cinayeti Günler Önce Planlamış - Resim : 4

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Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Edirne
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